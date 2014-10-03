Тягнибок: Вибори на Донбасі, де не діють українські закони – це фарс

Про це заявив лідер націоналістів Олег Тягнибок.

«Вибори до парламенту України на окупованих територіях, де не діють українські закони, де щодня вбивають українських патріотів, де сотні тисяч українців покинули свої домівки через загрозу для життя – це повний фарс, несумісний із засадами чесних і вільних виборів, зате сприятливий для 100-відсоткового фальшування», – заявив Тягнибок.

За його словами, вибори на цих територіях дадуть змогу провести до Верховної Ради колишніх чиновників режиму Януковича.

«Наприклад, у 41-му виборчому окрузі, в окупованому Донецьку, балотується комуніст Ігор Калетник – той самий, який організував ухвалення "диктаторських" законів 16 січня. А в 105-му окрузі, в Луганську, – "мер" міста Сергій Кравченко, який підтримував проведення сепаратистами нелегітимного референдуму», – зазначив Тягнибок.

Лідер ВО «Свобода» також повідомив, що фракція націоналістів вже внесла на розгляд парламенту проект закону (N5123), що зобов'язує Центральну виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулися в округах, на території яких триває антитерористична операція. Також «Свобода» вимагає ухвалити затверджений у першому читанні законопроект (N4300а), який забороняє поплічникам сепаратизму займати посади в органах влади, а тому – кандидувати на виборні посади до парламенту і місцевих рад.

Тягнибок підкреслив, що «Свобода» вимагатиме ухвалити ці два законопроекти уже на найближчому засіданні парламенту 7 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада збереться для голосування по пакету антикорупційних законів.