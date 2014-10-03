Віце-прем'єр "ДНР": в Донецьку є російські військові – BBC

За його словами, російські військовослужбовці також діють як перемовники, повідомляє BBC Україна.

Однак ОБСЄ, на яку покладена така функція, цю інформацію не підтвердила.

"Сторони конфлікту не можуть спілкуватися без посередників, тому ми просимо розглядати їх (російських військових - Ред.) у цій ролі, вони не займають у конфлікті чиюсь сторону", - повідомив Андрій Пургін ВВС.

У МЗС Росії слова Пургіна ніяк не прокоментували.

Москва заперечує, що в Україні присутні російські військові.