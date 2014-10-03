Під Щастям виявили російських диверсантів
23:31, 03 жовтня 2014Політика
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В районі міста Щастя Луганської області була локалізована розвідувально-диверсійна група військ РФ.
REUTERS
Про це інформує прес-служба МВС.
За повідомленням прес-служби бійці підрозділів батальйону "Золоті ворота" і роти "Кременчук" виявили в оперативному тилу Збройних сил України розвідувально-диверсійну групу Збройних сил Російської Федерації.
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Група диверсантів була виявлена, локалізована і витіснена на територію противника українськими бійцями спецпідрозділів міліції, зазначається в повідомленні.
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