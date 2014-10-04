Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу
02:36, 04 жовтня 2014Політика
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Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу.
Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу / УНІАН
Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.
“Що стосується відпустки, не піду у відпустку на період виборчого процесу”, - сказав він.
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Як відомо, дострокові парламентські вибори заплановані на 26 жовтня цього року.
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