Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу

02:36, 04 жовтня 2014
Політика
0 0

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу.

Яценюк / Фото УНИАН

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.

“Що стосується відпустки, не піду у відпустку на період виборчого процесу”, - сказав він.

Читайте такожПрем`єр: коаліцію необхідно створити ще до парламентських виборів

Як відомо, дострокові парламентські вибори заплановані на 26 жовтня цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter