Яценюк не збирається у відпустку на період виборчого процесу

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.

“Що стосується відпустки, не піду у відпустку на період виборчого процесу”, - сказав він.

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Як відомо, дострокові парламентські вибори заплановані на 26 жовтня цього року.