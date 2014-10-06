Німецькі політики розчаровані діями Росії - спецкоординатор з РФ

Про це заявив спецкоординатор уряду ФРН з питань співпраці з Росією, Центральною Азією і країнами Східного партнерства Гернот Ерлер в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ.

"Зараз багато європейських політиків, у тому числі й німецькі, розчаровані діями РФ і російського керівництва. Зараз мова йде про реалізацію угод контактної групи від 5 і 19 вересня. Але, на жаль, ми не бачимо, щоб Росія була активно залучена до їх утілення", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість нових санкцій проти Росії.

Читайте такожСША позбавили Росію торговельних пільгТак, Ерлер заявив, що йому незрозуміло, як буде здійснюватися контроль кордонів. Також в Берліні "практично не бачать" тиску Росії на людей, які контролюють Донецьк і Луганськ, щоб пункти домовленостей могли виконуватися крок за кроком.

"Нам недостатньо декларацій в дусі доброї волі. Тепер німецькі політики - не тільки канцлер, але і голова МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер - очікують, що домовленості, які підписані Росією, будуть виконані. Потрібні дії, потрібна активність на місцях", - сказав Ерлер.

Він нагадав, що раніше Німеччина "традиційно виступала зі стриманих позицій" і Берлін завжди наполягав, щоб на кожному етапі прийняття санкцій шлях назад залишався відкритим - на випадок, якщо політика Росії буде конструктивною. Тепер же ця політика змінилася.