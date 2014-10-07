Діяльність 8 екс-міністрів оборони перевірять на предмет розвалу армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на прес-конференції.

Матіос зазначив, що за десяток років, а особливо за останні чотири роки, було внесено більше 600 змін до законодавчих актів, які фактично зруйнували цілісну систему і функціонування Збройних Сил чи підірвали обороноздатність нашої країни.

Зокрема, він пояснив, що "військовою прокуратурою було порушено кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службовими особами керівного складу Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків, які підписували ці документи, обгрунтування, подання до органів законодавчої влади, до Кабінету міністрів, до виконавчої влади, які призвели до того, що на момент анексії Криму в нас на папері було шість бригад, з яких в кінці кінців вдалося зібрати 400 чоловік".

Читайте такожВійськова прокуратура хоче повернути в армію гауптвахту "Предметом розслідування кримінального провадження в Міністерстві оборони, доведенню обороноздатності до такого стану зосереджено на рішеннях таких міністрів оборони: Шкідченка, Марчука, Кузьмука, Гриценка, Єханурова, Єжеля, Соломатіна, Лебедєва, а також начальників Генерального штабу Збройних сил Шуляка, Затинайка, Кириченка, Свиди, Педченка, Замани", - сказав Матіос.

За його словами, зазначені особи "є предметом розслідування дії чи бездіяльності", тобто дається оцінка кожному документу, який мав організаційно-розпорядчий характер щодо обороноздатності країни.