Human Rights Watch стурбована зникненнями проукраїнських активістів в окупованому Криму

Human Rights Watch зробила цю заяву після того, як кримського татарина Едема Асанова, який зник безвісти 29 вересня, знайшли мертвим, передає "Радіо Свобода".

Серед викрадених кримські татари Іслям Джеппаров і Джевдет Іслямов, яких 27 вересня заштовхали у мікроавтобус із людьми в чорній формі. За фактом їх викрадення ГПУ відкрила кримінальне провадження.

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Ще троє проукраїнських активістів, серед яких кримський татарин, зникли наприкінці травня після сутичок із проросійськими представниками так званої кримської «самооборони».