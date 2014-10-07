За 3 місяці санкцій РФ втратила 70 мільярдів доларів - віце-спікер Європарламенту

Про це сьогодні на прес-конференції вказав віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецький, повідомляє «Вголос».

«Попри те, що інші депутати мають інакшу позицію, але я вважаю, що санкції ЄС сильно б’ють по Росії. З початку року відтік капіталу становить $70 млрд, до кінця року це буде $100-120 млрд», – вважає Чарнецький.

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За його словами, економічні санкції дозволять досягнути результату.

«Якщо ЄС буде і надалі використовувати економічні санкції, то це змусить Росію перезавантажитися», – додав Чарнецький.