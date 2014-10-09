Один з пасажирів рейсу MH17 встиг одягнути кисневу маску - голова МЗС Нідерландів

Про це заявив голова МЗС Нідерландів Франс Тіммерманс в ефірі нічного ток-шоу "Pauw", повідомляє BNO News. Також дану інформацію активно ретранслюють нідерландські та російські ресурси.

"Ні, вони (пасажири - ред.) не бачили, як летить ракета, али чи знаєте ви, що одного з них знайшли із одягнутою кисневою маскою. Отже, у когось був час зробити це", - заявив міністр.

Він використав цей аргумент для підтвердження опису загибелі пасажирів, який він дав у липні під час промови в ООН.

Читайте такожУ Нідерландах ідентифіковано 251 жертву авіакатастрофи Boeing-777"Я думаю про те, наскільки жахливими були останні миті їхнього життя, коли вони знали, що літак падає. Чи вони трималися за руки з тими, кого люблять, чи притискали до серця своїх дітей, чи дивились один одному в очі востаннє в безмовному прощанні? Ми ніколи не дізнаємося", - сказав тоді Тіммерманс.

Водночас експерти стверджували, що пасажири MH17 загинули практично миттєво.

Раніше голандська комісія з безпеки польотів у своєму попередньому звіті заявила, що літак впав через ураження великою кількістю дрібних "високоенергетичних" об'єктів знизу. Розслідування зосередилось на версії, що літак було збито ракетою "земля-повітря".

Літак малайзійських авіаліній було збито над контрольованою бойовиками територією Донеччини 17 липня. Прикметно, що спершу терористи почали поширювати заяви, що збили біля Тореза український військовий транспортник Ан-26, однак коли виявилося, що збито пасажирський літак, почали заперечувати свою причетність.

Також протягом довгого часу міжнародні експерти не могли потрапити на місце катастрофи, що відкривало бойовикам простір для маніпуляцій з речовими доказами.