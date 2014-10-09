На сайті виконкому СНД Крим і Донбас вже "повернули" до складу України

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий, коментуючи те, що, на сайті виконкому СНД (Співдружність незалежних держав) "визнали" анексію Криму та відокремлення від України контрольованих проросійськими бойовиками районів Донбасу.

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«Ми відреагували оперативно і офіційно звернулися дуже швидко до структур СНД і виконачвого комітету, і ця ситуація була оперативно виправлена. Тому зараз, думаю, все приведено у відповідність до нашого бачення ситуації, що Крим був, є і залишиться українською територією. І ми будемо дуже ретельно відслідковувати такі спроби навіть таким чином поставити під сумнів позицію України, підтриману міжнародним співтовариством», - зазначив Чалий, підкресливши, що Адімінстрація президента реагує на сигнали, які посутпають в ЗМІ та подякував за моніторинг з їх боку.

Разом з тим, він підкреслив, що Україна реагує на будь-які спроби применшити її територію.

Нагадаємо, площа України в міжнародно визнаних кордонах складає 603 700 квадратних кілометрів. Площа території без анексованого Росією Криму дорівнює 576 604 квадратні кілометри. Проросійські бойовики на сході контролюють приблизно одну третину сумарної території Донецької та Луганської областей (приблизно 18 тисяч квадратних кілометрів). При цьому використана на сайті виконкому СНД карта України не має відхилень від визнаних кордонів.