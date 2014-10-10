США: Моніторинг ОБСЄ на сході України не адекватний

Про це заявив посол США при цій організації Деніел Баєр, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На його думку, ОБСЄ повинна серйозно розширити свою присутність в регіоні. Як стверджує Деніел Баєр, близько 300 км російсько-українського кордону зараз не контролюється Україною.

Верховний спостерігач ОБСЄ Пол Пікар заявляв, що представники організації обговорюють можливості перевірки прикордонних пунктів, які не контролюються владою України. Однак Деніел Баєр скептично ставиться до подібних планів. "У групи спостерігачів ОБСЄ сьогодні є доступ тільки до одного кілометра кордону", - підкреслює він.

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На сьогоднішній день у спостерігачів є доступ до КПП "Гуково" і "Донецьк" з російського боку кордону. Але американський дипломат вважає, що мандат місії ОБСЄ повинен бути значно розширений. "Ми закликаємо Росію негайно включитися у переговори з Україною та ОБСЄ щодо організації моніторингу і контролю кордону згідно з Мінськими угодами", - заявив дипломат. Він закликав посилити контроль української влади за своєю частиною кордону і забезпечити буферну зону, вільну від важкого озброєння з обох сторін кордону.

Деніел Баєр також закликав Росію дотримуватися і інших пунктів Мінської угоди: використовувати свій вплив на терористів для запобігання порушення перемир'я, звільнити всіх заручників, а також вивести російських військових з території України.

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З 26 вересня ОБСЄ спостерігає за тим, як виконується перемир'я в Україні. Представники цієї організації вже відзначали, що бої, які тривають в околицях Донецька і нові жертви з обох сторін конфлікту ставлять під питання ефективність перемир'я, також як і угод, прийнятих у Мінську.

Занепокоєння викликали також кілька великих конвоїв російських вантажівок, які доставили терористами незадекларовані вантажі, які не пройшли прикордонний контроль.