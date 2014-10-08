США передали українським прикордонникам 45 одиниць військової техніки на $3 млн (фоторепортаж)

Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби. На зустрічі Вікторія Нуланд, Джеффрі Пайєтт і керівництво Держприкордонслужби обговорили співпрацю у сфері безпеки та потреби в залученні допомоги США, а також ситуацію на сході та півдні країни, завдання підрозділів Держприкордонслужби в рамках виконання мирного плану президента Петра Порошенка.

Читайте такожБойовики обстріляли два катери прикордонників під Маріуполем

Під час зустрічі присутні оглянули засоби та обладнання, які уряд США передав прикордонному відомству. Зокрема, прикордонники отримали 45 одиниць техніки, серед якої вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, в тому числі броньовані, крани, екскаватори і трактори. Крім того, прикордонникам поставлені біноклі, портативні тепловізори, пневмокаркасні модулі, дизельні генератори і спальні мішки. Загальна сума отриманого обладнання становить $3 млн.

В даний час тривають закупівлі засобів автономного життєзабезпечення для підрозділів Держприкордонслужби, броньованих патрульних автомобілів, тепловізорів та інженерної техніки ще на $12 млн.

Також у рамках співпраці з держдепартаментом США за програмою "Експортний контроль та безпека кордонів" будуть закуплені спецобмундирування і засоби прикордонного контролю на суму $1,4 млн.

В рамках ще одного спільного з держдепартаментом США проекту міжнародної технічної допомоги до кінця цього року прикордонному відомству буде надано 36 броньованих позашляховиків, 70 переносних тепловізорів та 2,3 тис. бронежилетів і засобів екіпіровки. Загальний бюджет цього проекту становить майже $10 млн.