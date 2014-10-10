У кандидата на посаду заммера Слов'янська під час обшуку знайшли автомати
09:20, 10 жовтня 2014Політика
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У Слов'янську співробітники СБУ під час обшуку в приміщеннях, які належать депутату міської ради від Партії регіонів Вадиму Ляху виявили зброю.
У місцевого депутата СБУ знайшла зброю / фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"В ході обшуку знайдено зброю, яка незаконно зберігалася (автомати Калашникова), а також ігрові автомати", - написав Дмитро Тимчук.
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Як нагадує Тимчук, цей депутат звинувачується в сепаратистській діяльності. Місцеві активісти виступили проти призначення даного депутата заступником мера Слов'янська, якого "лобіювали" на цю посаду разом з колишнім керівником кримської міліції Валерієм Радченком.
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