Трьох з 15 затриманих у Білорусі українців вже звільнили

Про це повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко у Facebook.

"Президент України доручив МЗС терміново забезпечити консульський захист для негайного звільнення і повернення додому всіх затриманих в Білорусі українців", - написав він.

Читайте такожЗбірна України на виїзді здобула перемогу в матчі з Білоруссю. Відео голівНагадаємо, раніше повідомлялося, що після матчу відбору Євро-2016 Білорусь-Україна співробітники КДБ Білорусі затримали понад 100 уболівальників.

Пізніше у посольстві України у Мінську повідомили, що затриманих у Борисові після поєдинку Білорусь – Україна українських фанатів набагато менше, ніж сто, і до них вже виїхав консул.