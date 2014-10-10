Трьох з 15 затриманих у Білорусі українців вже звільнили
11:47, 10 жовтня 2014Політика
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На даний час, за даними МЗС, трьох з 15 затриманих у білорусі після футбольного матчу українців вже звільнили.
Трьох затриманих після матчу уболівальників звільнили / скріншот youtube
Про це повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко у Facebook.
"Президент України доручив МЗС терміново забезпечити консульський захист для негайного звільнення і повернення додому всіх затриманих в Білорусі українців", - написав він.
Читайте такожЗбірна України на виїзді здобула перемогу в матчі з Білоруссю. Відео голівНагадаємо, раніше повідомлялося, що після матчу відбору Євро-2016 Білорусь-Україна співробітники КДБ Білорусі затримали понад 100 уболівальників.
Пізніше у посольстві України у Мінську повідомили, що затриманих у Борисові після поєдинку Білорусь – Україна українських фанатів набагато менше, ніж сто, і до них вже виїхав консул.
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