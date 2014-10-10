Консул України виїхав до затриманих у Білорусі фанатів

За інформацією посольства України у Білорусі, неточною є інформація, що вчора після матчу було затримано понад сто людей, пише Радіо Свобода.

«Наш консул виїхав до Борисова, щоб розібратися у ситуації. Що стосується кількості затриманих, про яких пишуть в ЗМІ, то це не відповідає дійсності. Затриманих набагато менше, ніж сто. Але скільки точно, ми будемо знати, коли консул нам повідомить із Борисова», – повідомила перший секретар посольства України в Білорусі Марія Гуцало.

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Після матчу відбіркового турніру чемпіонату Європи 2016 року Білорусь – Україна у місті Борисові Мінської області КДБ Білорусі затримав багато вболівальників. Сьогодні на них чекає суд за нецензурну лайку.

За повідомленнями місцевих фанатів, затримано і понад 30 білорусів, які скандували разом із українцями.