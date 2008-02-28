Турчинов пояснив Януковичу, що відсотки отримують не в туалетах Ради

09:21, 28 лютого 2008
Політика
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Політику здається, що ПР і комуністи переграли

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов висловлює сподівання, що парламент буде розблоковано вже наступного тижня.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

"Мені здається, що регіонали й комуністи вони переграли. І продовження блокування парламенту працює на мінус їм. І вони самі це розуміють і шукають формулу розблокування парламенту", - сказав він.

Турчинов переконаний, що "консенсус при бажанні можна знайти", але не перекреслюючи засади діяльності більшості.

Він також закликав не порівнювати цю ситуацію з минулорічною, коли була спроба "конституційного заколоту через отримання 300 голосів".

"Ви розумієте, що відсотки треба виборювати на виборах, а не в парламентських кулуарах і туалетах. Тому була політична підтримка тих виборів. І тому зараз її нема", - сказав Турчинов.

Він також висловив незгоду з тим, що уряд також зацікавлений у блокуванні парламенту, бо це продовжує життя коаліції.

Турчинов нагадав, що уряд через блокування не може провести низку важливих кадрових призначень.

Українська правда

 

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