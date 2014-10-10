Білоруський суд затримав вісім українських уболівальників (список)

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

"Судове засідання завершилося. Чотирьох із дванадцяти вболівальників відпустили після виплати ними штрафу в еквіваленті 100 доларів, одному присудили десять діб арешту нібито за свастику, сім уболівальників затримані на п'ять діб нібито за нецензурну лайку", - сказав він.

Читайте такожЗбірна України на виїзді здобула перемогу в матчі з Білоруссю. Відео голівПеребийніс також висловив сподівання, що наступного вівторка всі ці громадяни України будуть відпущені. Він також наголосив на тому, що українські дипломати будуть стежити за тим, аби права затриманих громадян України, не порушувались.

Радіо Свобода наводить список затриманих:

Яна Васильківська – 5 діб арешту.

Андрій Поліщук – 5 діб арешту.

Денис Тимофєєв – 5 діб арешту.

Остап Ліщук – 5 діб арешту.

Юрій Чабалюк – 5 діб арешту.

В’ячеслав (прізвище не з’ясоване ) – 5 діб арешту.

Олександр Лопанов – 10 діб арешту.

Юрій Ольхович – 5 діб.

12 білорусам присуджені грошові штрафи в розмірі 600 тисяч рублів (50 доларів).

Як повідомляв УНІАН, в Борисові співробітники КДБ Білорусі затримали понад 100 футбольних уболівальників одразу після закінчення відбіркового матчу Євро-2016 Білорусь-Україна. Під час матчу 9 жовтня уболівальники обох збірних під час гри перегукувалися гаслами «Слава Україні» і «Живе Білорусь», проспівали пісню «Воины света» білоруського гурту «Ляпіс Трубецькой». Кілька разів протягом поєдинку вони виконали відому пісню про президента Росії Володимира Путіна, це скандування було чути у прямій трансляції.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, у Борисові після футбольного матчу було затримано 15 громадян України, трьох з них вже відпустили.

"Всього складено 15 адміністративних протоколів стосовно громадян України. З них троє українців відпущені, 12 наразі перебувають в суді. Їм інкримінується розклеювання листівок", - сказав Перебийніс.

В той же час він не зміг уточнити, якого змісту були листівки, які нібито розклеювали українці. За словами речника МЗС, ця інформація стане відомою після судового засідання.

Перебийніс також наголосив, що наразі там перебуває український консул і затриманим українцям надається консульська та правова допомога.