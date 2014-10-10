Затриманим у Білорусі українцям інкримінують "розклеювання листівок" - МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його даними, трьох з них вже відпустили.

"Всього складено 15 адміністративних протоколів стосовно громадян України. З них троє українців відпущені, 12 наразі перебувають в суді. Їм інкримінується розклеювання листівок", - сказав Перебийніс.

В той же час він не зміг уточнити, якого змісту були листівки, які нібито розклеювали українці. За словами речника МЗС, ця інформація стане відомою після судового засідання.

Читайте такожЗбірна України на виїзді здобула перемогу в матчі з Білоруссю. Відео голівПеребийніс також наголосив, що наразі там перебуває український консул і затриманим українцям надається консульська та правова допомога.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що в Борисові співробітники КДБ Білорусі затримали понад 100 футбольних уболівальників одразу після закінчення відбірного матчу Євро-2016 Білорусь-Україна.

Під час вчорашнього матчу уболівальники обох збірних під час гри перегукувалися гаслами «Слава Україні» і «Живе Білорусь», проспівали пісню «Воины света» білоруського гурту «Ляпіс Трубецькой». Кілька разів протягом поєдинку вони виконали відому пісню про президента Росії, це скандування було чути у прямій трансляції.