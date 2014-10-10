У мережу виклали відео з переповненого тілами донецького моргу

За даними ОБСЄ, у морзі перебувають понад 60 тіл загиблих місцевих жителів, кожен третій – не впізнаний, передає ТСН.

Автор відео - один із британських стрінгерів, який працює на Сході України. Екскурсію моргом проводить звичайний санітар.

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Працівники донецької лікарні, на території якої розташований обласний морг, кажуть, що такої кількості жертв тут ще не бачили.

За даними звіту ОБСЄ, лише серед мирних жителів нарахували загалом півтори тисячі жертв за час бойових протистоянь на Донбасі, серед загиблих 21 дитина. Разом із військовими, жертв – більше 3,5 тисячі.

Раніше повідомлялося, що за добу в Донецьку загинули 3 мирних жителів, 5 - поранені.