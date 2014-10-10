За добу в Донецьку загинули 3 мирних жителів, 5 - поранені

Про це йдеться в повідомленні Донецької міської ради. "Станом на 10.00 в місті зберігається напружена обстановка. Жителі повідомляють про те, що в північній частині Київського району періодично чутні і залпи, і вибухи", - йдеться в повідомленні.

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У міськраді повідомили, що в ніч на 10 жовтня велися артобстріли Куйбишевського району. В результаті попадання снарядів пошкоджено 10 житлових будинків, зруйновано 3 кіоски на перетині вулиць Сомова і 60 років СРСР. Через пошкодження газового обладнання від газопостачання відключені жителі вул. Добронравова 56, Аерофлотська 5, 9, 11, 20, Реактивна 4.

Крім цього, снаряд потрапив у багатоквартирний будинок №18 по вулиці Іонова в Ленінському районі. В квартирі №137 пошкоджено балкон, стіни і віконні блоки.