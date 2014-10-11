В ЄС знову нагадали Москві, що УА з Україною є двосторонньою, а не тристоронньою

Про це заявила представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, коментуючи сьогоднішню заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він передбачає непрості переговори з Україною і ЄС щодо коригування угоди про асоціацію, передає ТАСС.

"Я повертаюся до відповіді президента (Єврокомісії Жозе Мануела) Баррозу президенту Путіну, в якому він чітко підкреслив, що угода про асоціацію ЄС з Україною може бути змінено тільки двома сторонами, які її уклали, - ЄС і Україною. Це двостороння угода, а не тристороння", - сказала Косьянчич.

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Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін закликав Казахстан і Білорусь об'єднати зусилля на переговорах щодо "корегування" тексту Угоди про асоціацію України з ЄС.