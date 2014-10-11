Росія має бути покарана за агресію проти України - спікер парламенту Ірландії
Голова Палати представників Ірландії Шон Барретт наголошує, що світ не може дозволити, щоб Росія не була покарана за свою агресію проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю у Києві, відповідаючи на запитання щодо анексії Криму Росією.
”Це повністю неприйнятно. Жодна країна не може окупувати якусь частину території іншої країни”, - сказав він.
Барретт відзначив, що хоче показати, що ”вся Європа: і схід Європи, і захід Європи - повністю виступаємо проти того, що Росія робить відносно України”.
”Світ не може дозволити того, щоб Росія не була покарана за таку агресію. Це завдання усіх цивілізованих країн - показати свою опозицію до цього”, - сказав спікер парламенту Ірландії.
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У свою чергу перший заступник голови Фолькетінгу Королівства Данія Бертел Хаарде, відповідаючи на запитання, чи є у Європі розуміння того, що події на сході України ініційовані Росією, яка є агресором, зазначив, що ”люди не тільки розуміють, але є великий гнів і велике відчуття, що те, що зробила Росія, - це велика біда”.
Говорячи про санкції, він зауважив, що мають бути і мирні шляхи вирішення конфлікту. ”Але це мирний шлях, яким ми можемо тиснути для досягнення мети. Має бути комбінація сили і дипломатії”, - сказав Хаарде.