Росія має бути покарана за агресію проти України - спікер парламенту Ірландії



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю у Києві, відповідаючи на запитання щодо анексії Криму Росією.

”Це повністю неприйнятно. Жодна країна не може окупувати якусь частину території іншої країни”, - сказав він.

Барретт відзначив, що хоче показати, що ”вся Європа: і схід Європи, і захід Європи - повністю виступаємо проти того, що Росія робить відносно України”.

”Світ не може дозволити того, щоб Росія не була покарана за таку агресію. Це завдання усіх цивілізованих країн - показати свою опозицію до цього”, - сказав спікер парламенту Ірландії.

Читайте такожПольський експерт: Україна повинна тиснути на ЄС для посилення санкцій проти РФ

У свою чергу перший заступник голови Фолькетінгу Королівства Данія Бертел Хаарде, відповідаючи на запитання, чи є у Європі розуміння того, що події на сході України ініційовані Росією, яка є агресором, зазначив, що ”люди не тільки розуміють, але є великий гнів і велике відчуття, що те, що зробила Росія, - це велика біда”.

Говорячи про санкції, він зауважив, що мають бути і мирні шляхи вирішення конфлікту. ”Але це мирний шлях, яким ми можемо тиснути для досягнення мети. Має бути комбінація сили і дипломатії”, - сказав Хаарде.