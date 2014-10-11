Путін мало не побився з президентом Молдови на саміті в Мінську - ЗМІ

Між президентом Росії Володимиром Путіним і його молдавським колегою Ніколає Тімофті на саміті в Мінську виник конфлікт, який мало не переріс у бійку.

Про це пише видання "Московський Комсомолець".

Журналістам, яким не було чути, про що говорять президенти, в якийсь момент здалося, що вони ось-ось зчепляться один з одним.

Президент Молдови поскаржився, що після підписання угоди з ЄС Росія фактично закрила свій ринок для молдавських товарів. "Виходить, що наша країна витісняється із зони вільної торгівлі СНД", - сказав він.

Однак Володимир Путін не визнав ці аргументи переконливими: треба було заздалегідь думати, який вплив матимуть документи, підписані в Європі, на відносини з іншими партнерами. "А де ж була Молдова? - риторично поцікавився він, - Ми неодноразово зверталися до вас, але чіткої відповіді так і не отримали".

За інформацією журналістів видання, дискусія між Путіним і Тімофті продовжилася навіть після того, як слово перейшло до президента Таджикистану.

Поки Емомалі Рахмон міркував про зовнішні загрози СНД з боку "Ісламської держави" і Афганістану, російський і молдавський лідери обмінювалися вельми красномовними жестами і поглядами.

Загострення пристрастей вразило навіть Алмазбека Атамбаєва, який сидів навпроти.

Президент Киргизької Республіки взяв олівець і поспішно написав записку Олександру Лукашенку.

Проте втручання голови не знадобилося - президенти зуміли взяти себе в руки.

Як повідомляв УНІАН, Путін хоче, щоб Молдова слідом за Україною відклала імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Також у Мінську ліквідували ЄврАзЕС.