Путін мало не побився з президентом Молдови на саміті в Мінську - ЗМІ
Журналістам, яким не було чути, про що говорять президенти, в якийсь момент здалося, що вони ось-ось зчепляться один з одним
Між президентом Росії Володимиром Путіним і його молдавським колегою Ніколає Тімофті на саміті в Мінську виник конфлікт, який мало не переріс у бійку.
Про це пише видання "Московський Комсомолець".
Журналістам, яким не було чути, про що говорять президенти, в якийсь момент здалося, що вони ось-ось зчепляться один з одним.
Президент Молдови поскаржився, що після підписання угоди з ЄС Росія фактично закрила свій ринок для молдавських товарів. "Виходить, що наша країна витісняється із зони вільної торгівлі СНД", - сказав він.
Однак Володимир Путін не визнав ці аргументи переконливими: треба було заздалегідь думати, який вплив матимуть документи, підписані в Європі, на відносини з іншими партнерами. "А де ж була Молдова? - риторично поцікавився він, - Ми неодноразово зверталися до вас, але чіткої відповіді так і не отримали".
За інформацією журналістів видання, дискусія між Путіним і Тімофті продовжилася навіть після того, як слово перейшло до президента Таджикистану.
Поки Емомалі Рахмон міркував про зовнішні загрози СНД з боку "Ісламської держави" і Афганістану, російський і молдавський лідери обмінювалися вельми красномовними жестами і поглядами.
Загострення пристрастей вразило навіть Алмазбека Атамбаєва, який сидів навпроти.
Президент Киргизької Республіки взяв олівець і поспішно написав записку Олександру Лукашенку.
Проте втручання голови не знадобилося - президенти зуміли взяти себе в руки.
Як повідомляв УНІАН, Путін хоче, щоб Молдова слідом за Україною відклала імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.
Також у Мінську ліквідували ЄврАзЕС.