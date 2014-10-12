З ранку бойовики вже п`ять разів обстріляли позиції сил АТО - Тимчук

Про це у Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Він відзначив, що в зоні конфлікту на Донбасі російсько-терористичні війська продовжують обстріл позицій українських військ. Відзначається проведення бойовиками збройних провокацій.

Читайте такожШтаб АТО: Найскладніша ситуація – біля Дебальцевого, Щастя та Авдіївки Зокрема, з 6.00 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано 5 випадків обстрілу позицій українських військ. Зокрема: з мінометів обстріляні позиції в районі н.п. Рідкодуб і кургану Могила Гостра, із РСЗВ БМ-21 «Град» - позиції поблизу н.п. Тоненьке.

Нагадаємо, бойовики продовжують атакувати силовиків біля донецького аеропорту і обстрілювати житлові квартали Донецька.