В Чорне море увійшов флагман 6 флоту США та інші військові кораблі

Про це повідомило представництво США в НАТО на своїй сторінці у twitter.

Цей корабель є флагманом 6 флоту і постійно базується в м.Гаета, в Італії. Дипломатична місія не уточнює, які саме бойові задачі має виконувати фрегат в Чорному морі, та зазначає, що протоку він проходив у суботу, 11 жовтня.

На підтвердженні цієї інформації наведено фото проходу військового корабля через Босфор.

Oct 11-- USS Mount Whitney passes through the Bosphorus Straight, headed to the Black Sea pic.twitter.com/spwoJQoLHK — US Mission to NATO (@USNATO) 12 Жовтень 2014

Між тим, турецькі користувачі твіттеру повідомляють, що майже одночасно у Чорне море увійшли також інші американські військові кораблі. Зокрема, наведено фото проходу есмінця USS Cole DDG67 у п'ятницю, 10 жовтня. Користувач Yörük Işık переконаний, що така військова активність пов'язана з Україною, пише Українська правда.

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Варто зазначити, що USS Mount Whitney не вперше опиняється в Чорному морі. В 2008 році, під час грузинсько-російської війни, цей корабель став першим кораблем США, що направився до Грузії. Щоправда, до грузинського порту Поті він увійшов вже після завершення активних бойових дій.

Також у листопаді 2008 року Mount Whitney мав на певний час стати рейдом у порту Севастополя, але це викликало протести тодішньої опозиції (в тому числі - прибічників партії регіонів).

Вони заблокували порт, не дозволивши морякам вийти у місто.

Користувачі соціальних мереж стверджують, що 11 жовтня пообіді фрегат дійсно увійшов у Чорне море, та наводять інші фото його проходу через Босфор.