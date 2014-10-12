В Чорне море увійшов флагман 6 флоту США та інші військові кораблі
Протягом останніх вихідних командний фрегат шостого флоту США USS Mount Whitney пройшов Боспорську протоку та увійшов до акваторії Чорного моря.
Про це повідомило представництво США в НАТО на своїй сторінці у twitter.
Цей корабель є флагманом 6 флоту і постійно базується в м.Гаета, в Італії. Дипломатична місія не уточнює, які саме бойові задачі має виконувати фрегат в Чорному морі, та зазначає, що протоку він проходив у суботу, 11 жовтня.
На підтвердженні цієї інформації наведено фото проходу військового корабля через Босфор.
Oct 11-- USS Mount Whitney passes through the Bosphorus Straight, headed to the Black Sea pic.twitter.com/spwoJQoLHK
— US Mission to NATO (@USNATO) 12 Жовтень 2014
Між тим, турецькі користувачі твіттеру повідомляють, що майже одночасно у Чорне море увійшли також інші американські військові кораблі. Зокрема, наведено фото проходу есмінця USS Cole DDG67 у п'ятницю, 10 жовтня. Користувач Yörük Işık переконаний, що така військова активність пов'язана з Україною, пише Українська правда.
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Варто зазначити, що USS Mount Whitney не вперше опиняється в Чорному морі. В 2008 році, під час грузинсько-російської війни, цей корабель став першим кораблем США, що направився до Грузії. Щоправда, до грузинського порту Поті він увійшов вже після завершення активних бойових дій.
Також у листопаді 2008 року Mount Whitney мав на певний час стати рейдом у порту Севастополя, але це викликало протести тодішньої опозиції (в тому числі - прибічників партії регіонів).
Вони заблокували порт, не дозволивши морякам вийти у місто.
Користувачі соціальних мереж стверджують, що 11 жовтня пообіді фрегат дійсно увійшов у Чорне море, та наводять інші фото його проходу через Босфор.