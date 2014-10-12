В Чорне море увійшов флагман 6 флоту США та інші військові кораблі

23:16, 12 жовтня 2014
Політика
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Протягом останніх вихідних командний фрегат шостого флоту США USS Mount Whitney пройшов Боспорську протоку та увійшов до акваторії Чорного моря.

флагман флота США USS Mount Whitney / www.msc.navy.mil

Про це повідомило представництво США в НАТО на своїй сторінці у twitter.

Цей корабель є флагманом 6 флоту і постійно базується в м.Гаета, в Італії. Дипломатична місія не уточнює, які саме бойові задачі має виконувати фрегат в Чорному морі, та зазначає, що протоку він проходив у суботу, 11 жовтня.

На підтвердженні цієї інформації наведено фото проходу військового корабля через Босфор.

Між тим, турецькі користувачі твіттеру повідомляють, що майже одночасно у Чорне море увійшли також інші американські військові кораблі. Зокрема, наведено фото проходу есмінця USS Cole DDG67 у п'ятницю, 10 жовтня. Користувач Yörük Işık переконаний, що така  військова активність пов'язана з Україною, пише Українська правда.

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Варто зазначити, що USS Mount Whitney не вперше опиняється в Чорному морі. В 2008 році, під час грузинсько-російської війни, цей корабель став першим кораблем США, що направився до Грузії. Щоправда, до грузинського порту Поті він увійшов вже після завершення активних бойових дій.

Також у листопаді 2008 року Mount Whitney мав на певний час стати рейдом у порту Севастополя, але це викликало протести тодішньої опозиції (в тому числі - прибічників партії регіонів).

Вони заблокували порт, не дозволивши морякам вийти у місто.

Користувачі соціальних мереж стверджують, що 11 жовтня пообіді фрегат дійсно увійшов у Чорне море, та наводять інші фото його проходу через Босфор.

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