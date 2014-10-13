Порошенко 14 жовтня поїде з візитом в Запорізьку область

19:29, 13 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко 14 жовтня з робочим візитом відвідає Запорізьку область.

Порошенко Петр / REUTERS

Про це повідомляє  прес-служба глави держави. Наразі програма візиту президента не уточнюється.

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Нагадаємо, 11 жовтня Петро Порошенко здійснив візит у Харківську область, а також в Донецьку і Луганську області.

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