Порошенко запропонував на посаду міністра оборони командувача Нацгвардії Полторака

Про це повідомив Порошенко в своєму Твіттері.

"Подав на розгляд Парламенту кандидатуру командувача Нацгвардії Степана Полторака на посаду Міністра оборони України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Президент України Петро Порошенко задовільнив рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея, який той подав главі держави

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час зустрічі з кандидатом Порошенко відзначив високі організаційні здібності та авторитет, яким користується генерал-полковник Полторак. «Для мене основною була ваша професійна і патріотична позиція, порядність, рішучі кроки з розбудови фактично з нуля системи Національної гвардії, дисципліна у військах, твердий бойовий дух», - сказав Порошенко.

Читайте такожЛуценко про відставку Гелетея: він виконав свою функціюПрезидент зазначив, що вагомим аргументом при прийнятті рішення для нього став авторитет Полторака серед військових. «Я поспілкувався з генералами, зустрівся з простими бійцями, з комбатами. Бесіди з ними переконали мене в правильності мого вибору», - сказав Порошенко.

За словами глави держави, сьогодні українська армія перебуває в нових умовах. «Ми реалізуємо Мирний план, будуємо потужну, глибоко ешелоновану оборону України, перебудовуємо системи забезпечення і логістики війська. На кардинально іншому рівні ставляться питання міжнародної співпраці, включаючи військово-технічну і військову співпрацю з нашими партнерами з ЄС, США та інших країн світу», - відзначив президент.

Полторак подякував за довіру і відзначив, що для нього є великою честю очолити Збройні сили в такий складний для країни час. "Сильна армія є гарантом миру, і я зроблю все можливе для того, щоб наша армія була дійсно міцною, швидкою, продуктивною, підготовленою і технічно оснащеною", - заявив Полторак.

Читайте такожПорошенко у зверненні до українців розповів про реалізацію його мирного плану. Повний текстПрезидент повідомив, що ввечері на нараді з керівниками фракцій та груп напередодні засідання Верховної Ради 14 жовтня, на якому очікується розгляд низки важливих для країни законопроектів, він наполягатиме на ухваленні в цілому запропонованого ним законопроекту про Антикорупційне бюро, який допоможе подоланню корупції, зокрема в армії.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Порошенко заявив, що підписав рапорт Валерія Гелетея про відставку. Він зазначив, що настав час поміняти керівництво військового відомства. Президент висловив сподівання, що його пропозиція буде підтримана 14 жовтня на засіданні Верховної Ради.

Полторак - командувач Нацгвардії, колишній командувач Внутрішніх військ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент.