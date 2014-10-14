Демократичні політсили узгодили кандидатів на виборах в 20 мажоритарних округах

Про це заявив народний депутат, радник президента Микола Томенко в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні ми домовилися практично по 20 округах, що "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" знімають своїх кандидатів на користь один одного, щоб, на наш погляд, одіозні політики, як-то Ківалов, Рибаков, Журавський або інші не пройшли до Верховної Ради", - сказав він.

Політик зазначив, що такий крок - це сигнал, який свідчить про здатність політичних сил в Україні домовлятися.

Політик також висловив сподівання, що й інші політичні сили встигнуть приєднатися до даного процесу.

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Разом з тим Томенко підкреслив, що є округи, в яких "Блок Петра Порошенка" не висуває своїх кандидатів. За його словами, таких округів буде значна кількість.

"Якщо є сильний кандидат від демократичного табору, ми готові його підтримати", - додав народний депутат.

Як відомо, лідери партій "Батьківщина", "Свобода", "Блок Петра Порошенка","Народний фронт", "Громадянська позиція" та "За Україну" попередньо домовилися об'єднатися проти одіозних кандидатів на мажоритарних округах і висунути проти них єдиного кандидата.