НУ-НС хоче від Тимошенко почути, про що Ющенко домовився з Путіним

Верховна Рада має знати – в чому полягає дійсний зміст домовленостей, досягнутих з Російською Федерацією, почути позицію уряду щодо доцільності створення двох спільних підприємств для постачання та розподілення газу в Україні, вважає голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-офісі голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що замість обговорення усіляких заполітизованих проблем на першому ж пленарному засіданні парламенту мають бути розглянуті два позачергових питання.

«Перше стосуватиметься державних закупівель, оскільки треба прийняти рішення щодо ліквідації Тендерної палати, розблокування нинішньої корумпованої системи та надання можливості директорам шкіл, мерам, губернаторам, міністрам максимально швидко отримати гроші і ефективно їх використати за призначенням», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Другим питанням він пропонує заслухати прем’єр-міністра України з інформацією про стан переговорів з Російською Федерацією щодо газопостачання в Україну у 2008 році і на подальшу перспективу.

Голова парламентського комітету також пропонує оцінити законність підстав для виплати з державного бюджету багатомільярдних коштів, які були перераховані посередницьким структурам «РосУкрЕнерго» та «УкрГазЕнерго».

А.ГРИЦЕНКО вбачає в діях уряду порушення бюджетного законодавства, оскільки розрахунки з посередницькими структурами без належного документального підтвердження є неприпустимими. Більш того, на його переконання, незрозуміло – чому все українське суспільство, всі платники податків, люди, які регулярно сплачують за спожиті енергоресурси, повинні покривати сумнівні борги сумнівних посередників.

«Ці питання зачіпають інтереси кожного з понад 46 мільйонів громадян України, кожного міста, кожного села. Саме тому вони мають бути розглянуті на першому ж пленарному засіданні Верховної Ради», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.