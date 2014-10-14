Порошенко та Яценюк і деякі члени уряду прибули в сесійну залу ВР

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко повідомив про те, що він підписав указ про відзначення Дня захисника України 14 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, Верховна Рада України має розглянути питання щодо звільнення Валерія Гелетея з посади міністра оборони й признання на цю посаду Степана Полторака, законопроект про прокуратуру у другому читанні та антикорупційний пакет законопроектів.

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Крім того, сьогодні у парламенті передбачається розгляд законопроекту про визнання Організації українських націоналістів й Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.