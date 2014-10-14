Турчинов підписав закон про особливий статус окремих районів Донбасу

Олександр Турчинов підписав і передав на підпис Президенту закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 5081).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Як відомо, навколо змісту тексту даного законопроекту точились дискусії, оскільки при ухваленні його йшлося про те, що саме ВР визначає, на яких територіях запроваджуватиметься особливий порядок.

Читайте такожОкремі райони Донбасу хочуть провести вибори 2 листопадаПізніше на сайті парламенту з'явився текст законопроекту, в якому йшлося про те, що ці території визначає керівник Антитерористичного центру.

У в тексті закону, розміщеному на сайті парламенту, сказано: “Згідно з цим законом, тимчасово, на 3 роки з дня набрання цим законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначається рішенням Верховної Ради України (далі — окремі райони Донецької та Луганської областей)”.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає запровадження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей терміном на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.