Новий фейк: псевдобоєць батальйону "Дніпро-1" заявив, що пішов у Росію лікувати хворий зуб

Зокрема, запис опублікували на сайті Слідчого комітету РФ і Lifenews.

За даними російських слідчих, він зізнався в тому, що особисто вбивав мирних жителів, керуючись анонімними доносами, у стані наркотичного сп'яніння.

При цьому російським журналістам досвідчений вбивця повідомив, що ризикнув перейти кордон з Росією, щоб вилікувати хворий зуб, тому що в Україні йде війна і там йому не могли надати таку допомогу.

Російські слідчі повідомили про затримання Литвинова на початку жовтня. У керівництві МВС та батальйону у відповідь заявили, що людини з таким прізвищем у "Дніпрі" ніколи не було, а сам батальйон ніколи не виконував завдання в Луганській області.