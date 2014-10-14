Новий фейк: псевдобоєць батальйону "Дніпро-1" заявив, що пішов у Росію лікувати хворий зуб
22:42, 14 жовтня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео із зізнаннями нібито затриманого на території Росії нібито бійця батальйону Дніпро-1 Сергія Литвинова.
Псевдобоєць "Дніпра-1" заявив, що не зміг вилікувати зуб в Україні
Зокрема, запис опублікували на сайті Слідчого комітету РФ і Lifenews.
За даними російських слідчих, він зізнався в тому, що особисто вбивав мирних жителів, керуючись анонімними доносами, у стані наркотичного сп'яніння.
При цьому російським журналістам досвідчений вбивця повідомив, що ризикнув перейти кордон з Росією, щоб вилікувати хворий зуб, тому що в Україні йде війна і там йому не могли надати таку допомогу.
Російські слідчі повідомили про затримання Литвинова на початку жовтня. У керівництві МВС та батальйону у відповідь заявили, що людини з таким прізвищем у "Дніпрі" ніколи не було, а сам батальйон ніколи не виконував завдання в Луганській області.
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