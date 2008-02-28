Ющенко звинувачує Тимошенко, що вона відсторонилася від проблем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Кабінет Міністрів відсторонився від ряду проблем, що мають бути враховані в змінах до державного бюджету на 2008 рік.

Про це йдеться у листі глави держави на адресу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомляє прес-службі Президента.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, уважно ознайомившись з листом щодо бачення прем’єр-міністром змін до держбюджету-2008, він відзначив наявність спільної позиції у таких питаннях, як початок будівництва доступного житла, необхідність законодавчого врегулювання питання продажу або оренди окремих земельних ділянок на неконкурентних засадах, а також збільшення бюджетного ресурсу на відшкодування податку на додану вартість.

Водночас, йдеться у листі Президента, “мушу констатувати фактичне відсторонення уряду від проблем, назрілих у інших сферах”.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, це питання:

- збільшення видатків для Міноборони на підвищення боєздатності Збройних сил України, забезпечення їх переходу до комплектування за контрактом до кінця 2010 року, оснащення модернізованими і новітніми зразками озброєння, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей не менше ніж на 11,5 млрд. грн.;

- збільшення обсягу зобов`язань Державної служби автомобільних доріг України, за якими урядом надаватимуться державні гарантії, для забезпечення введення в експлуатацію більше 500 км доріг державного значення за напрямками міжнародних транспортних коридорів, маршрутів, задіяних до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також виконання протизсувних заходів в Автономній Республіці Крим на 3,5 млрд. грн.;

- передбачення необхідного фінансування для забезпечення розповсюдження телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, по всій території України;

- необхідності перегляду переліку суб`єктів господарювання, яким дозволено у 2008 році отримувати в оренду державне та комунальне майно не на конкурсних засадах, для забезпечення можливості для населення країни придбавати продовольчі та непродовольчі товари першої необхідності поряд з власним житлом;

- доцільності введення до сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносин, що виникають під час здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, із внесенням необхідних до нього змін;

- необхідності розподілу усіх централізованих видатків на здійснення заходів у регіонах та субвенцій між регіонами;

- початку комплексного реформування міжбюджетних відносин.

Окремим питанням, підкреслив Президент, постає забезпечення збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України».

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, за результатами роботи робочої групи було сформовано бездефіцитний фінансовий план Компанії на 2008 рік, який розглядався на засіданні РНБОУ 1 лютого 2008 року.

Водночас, за словами глави держави, пропозиції уряду щодо додаткового фінансування Компанії за рахунок державного бюджету, дивідендів тощо залишають незбалансованими доходи та видатки НАК «Нафтогаз України» на суму щонайменше 3,5 млрд. грн.

Крім того, вказує В.ЮЩЕНКО, таке джерело надходжень Компанії, як збільшення на 6,0 млрд. грн. видатків для проведення розрахунків населення із заборгованості за спожиті послуги газо- і теплопостачання за рахунок погашення знецінених заощаджень потребують додаткового опрацювання. Існують ризики, вважає Президент, що значна частина цих коштів не буде використана, як це було у 2005 році.

“Звертаю Вашу увагу на той факт, що фінансовий план НАК «Нафтогаз України» в порушення вимог Указу Президента України від 14 лютого 2008 року № 122 досі не затверджено”, йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до Ю.ТИМОШЕНКО.

З урахуванням викладеного Президент просить Ю.ТИМОШЕНКО взяти під свій особистий контроль опрацювання зазначених питань під час підготовки та схвалення урядом законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».