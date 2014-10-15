Керрі закликав Лаврова виконати всі пункти Мінських домовленостей

Як передає Радіо «Свобода», про це Керрі заявив 14 жовтня у Парижі після зустрічі з Лавровим.

Серед іншого, Керрі наголосив, що мають припинитися обстріли Донецького аеропорту і в інших місцях на сході України, іноземні війська й техніка мають бути виведені з України, всі заручники мають бути звільнені.

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При цьому держсекретар США особливо згадав про українську льотчицю Надію Савченко, яка перебуває за гратами в Росії.

Крім того, Керрі нагадав, що має бути також відновлений контроль України за кордоном із Росією.

Як сказав Керрі, деякі з цих пунктів Росія вже почала виконувати. Зокрема, за його словами, Росія виводить свої війська з України, але вона ще має вивести важке озброєння.

Він нагадав Лаврову, що тільки виконання цих зобов’язань може призвести до зняття з Росії частини введених проти неї санкцій.

Крім того, голова Держдепартаменту звернув увагу, що на Донбасі єдиним легітимним волевиявленням будуть вибори до Верховної Ради 26 жовтня і місцеві вибори 7 грудня. Будь-які намагання провести, як він сказав, «референдуми» сепаратистів у листопаді суперечитимуть Мінським домовленостям і не будуть визнані у світі, попередив Керрі, ймовірно, маючи на увазі плановані терористами на 9 листопада «вибори» до своїх власних «органів влади».

На Заході, зокрема, у США, вже багато разів звертали увагу, що Україна значною мірою виконує Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але їх не виконує Росія, і закликали Москву виконати свої зобов’язання за цими домовленостями.