Керрі закликав Лаврова виконати всі пункти Мінських домовленостей
Державний секретар США Джон Керрі закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова виконати всі 12 пунктів Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Радіо «Свобода», про це Керрі заявив 14 жовтня у Парижі після зустрічі з Лавровим.
Серед іншого, Керрі наголосив, що мають припинитися обстріли Донецького аеропорту і в інших місцях на сході України, іноземні війська й техніка мають бути виведені з України, всі заручники мають бути звільнені.
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При цьому держсекретар США особливо згадав про українську льотчицю Надію Савченко, яка перебуває за гратами в Росії.
Крім того, Керрі нагадав, що має бути також відновлений контроль України за кордоном із Росією.
Як сказав Керрі, деякі з цих пунктів Росія вже почала виконувати. Зокрема, за його словами, Росія виводить свої війська з України, але вона ще має вивести важке озброєння.
Він нагадав Лаврову, що тільки виконання цих зобов’язань може призвести до зняття з Росії частини введених проти неї санкцій.
Крім того, голова Держдепартаменту звернув увагу, що на Донбасі єдиним легітимним волевиявленням будуть вибори до Верховної Ради 26 жовтня і місцеві вибори 7 грудня. Будь-які намагання провести, як він сказав, «референдуми» сепаратистів у листопаді суперечитимуть Мінським домовленостям і не будуть визнані у світі, попередив Керрі, ймовірно, маючи на увазі плановані терористами на 9 листопада «вибори» до своїх власних «органів влади».
На Заході, зокрема, у США, вже багато разів звертали увагу, що Україна значною мірою виконує Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але їх не виконує Росія, і закликали Москву виконати свої зобов’язання за цими домовленостями.