Вночі після тривалого артобстрілу бойовики знову штурмували Донецький аеропорт

За минулу добу бойовики і російські війська порушили режим тиші понад 40 разів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Близько 2.30 сьогоднішньої ночі після тривалого артилерійського та мінометного обстрілу бойовики зробили спробу штурму донецького аеропорту. Атака терористів відбита", - пише він.

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Також активні дії бойовиків відзначені на Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках - відповідно 20, 9 і 4 обстрілів з усіх видів озброєнь.

Експерт зазначає, що зіткнення сил АТО з російсько-терористичними військами відбулися в аеропорту Донецька (двічі), біля н.п. Дебальцеве і Тарамчук.