Протести Нацгвардії відвернені в десяти українських містах - радник Авакова

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Повертаючись до теми спроб організації бунту в підрозділах Нацгвардії, які були спровоковані безпосередньо ФСБ і ГРУ Генштабу РФ. Це справді була досить серйозна технологія. І тут СБУ, спільно з МВС, які сьогодні чітко координують свої дії, спільно з Генпрокуратурою, особливо в рамках підготовки до виборчого процесу та недопущення будь-яких провокацій і диверсій з боку російських терористичних угруповань, спрацювали на випередження", - розповів він.

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За його словами, міст, в яких ці бунти мали відбутися, повинно було бути близько десятка.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня солдати-гвардійці строкової служби Київської області (представники військових частин 3027, 3030, 3066) проводили акцію в Києві на вул. Банковій біля адміністрації президента з вимогою демобілізації.