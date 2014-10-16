Україна витратила на "Стіну" вже близько 7 мільйонів
Міністр Кабінету Міністрів Остап Семерак оцінює кошти, витрачені на реалізацію проекту "Стіна", з облаштування кордону з Росією в 7 млн. гривень
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Еспресо.TV.
"Правда те, що з бюджету на сьогоднішній момент витрачено 7 млн. гривень", - сказав він.
При цьому Семерак зазначив, що цей проект фінансується разом з Європейським Союзом, оскільки його метою є створення нового східного кордону ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що на будівництво "Стіни" потрібно 500 млн гривень.
Читайте такожЯценюк нарахував понад тисячу добровольців, охочих побудувати "стіну" на кордоні з РФ
Яценюк прогнозує обладнання кордону з Росією протягом 3 років.
Також він зазначив, що без "Стіни" з Росією не буде безвізового режиму з Європою.
8 листопада Кабінет Міністрів виділив ще 6 млн. євро на реалізацію проекту "Стіна" зі зміцнення кордону з Росією.