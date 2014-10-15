Яценюк: облаштування кордону з РФ допоможе зупинити диверсійні групи та постачання зброї



“Країна зобов’язана облаштувати державний кордон... Що означає будівництво державного кордону? З точки зору безпеки. Є дискусія, що ця стіна не допоможе зупинити російські танки, що ця стіна не допоможе зупинити артилерійські обстріли. І це правда. Абсолютно правильно, що якщо йде російська армія, то просто однією стіною чи облаштуванням державного кордону їх не зупиниш, але є інша правда — це є перший рубіж оборони”, - зазначив глава уряду у програмі ”ШустерLive” на ”24 каналі” у середу ввечері.

Він підкреслив, що це ”перший рубіж, який дає можливість прикордонникам, який дає можливість Збройним силам швидко зреагувати”.

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”І проти танків повинні йти тільки танки. Але цей перший рубіж він уже зупиняє агресора. Тому з точки зору оборонної — це дійсно є перша лінія оборони. З точки зору не тільки оборонної, а й державного кордону як такого. Що дає можливість він зробити? Диверсійні групи, які зараз шастають по українсько-російському кордону так, як у себе вдома, тому що я проїхався подивився по всім ділянкам кордону, 2 тисячі кілометрів, які нічим не облаштовані, ніяк не контролюються, їх неможливо контролювати, тому абсолютно зрозуміло, що вони себе там відчувають дуже вільно, вони знають де проходити, як проходити.... Тому з точки зору безпеки держави - це зупинка диверсійних груп, це зупинка постачання зброї, зупинка контрабанди, зупинка передачі радіоактивних матеріалів і інших видів зброї”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додатково 6 млн євро на реалізацію проекту ”Стіна” на українсько-російському кордоні.

Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України противника.

Основний обсяг робіт становить майже 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис окопів для техніки, понад 4 тис бліндажів та створення 60-кілометрової загорожі, яку неможливо підірвати.