Меджліс вимагає порушити кримінальну справу щодо депутатів міськради Сімферополя

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вимагає порушити кримінальну справу щодо посадовців і депутатів Сімферопольської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це Р.ЧУБАРОВ заявив, коментуючи сьогоднішнє рішення міськради, яким ділянку в Сімферополі, де мусульмани вимагають виділити землю під Соборну мечеть, визнано лісопарковою зоною.

На думку Р.ЧУБАРОВА, «той фарс, який розгортається зараз у стінах Сімферопольської міськради, вступає у вкрай небезпечну фазу». «Зараз на цій сцені вже має з`явитися прокурор АР Крим і порушити кримінальну справу щодо посадовців і депутатів Сімферопольської міської ради», - заявив перший заступник голови Меджлісу. За його словами, «міськрада цинічно ігнорує рішення Господарського суду АРК, згідно з яким під Соборну мечеть повинні були виділити ділянку на вулиці Ялтинській, 22 і укласти договір оренди на неї». «У виділенні землі знову відмовлено, і ті, хто ухвалив таке рішення, повинні нести відповідальність», - наголосив Р.ЧУБАРОВ.

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар не виключив, що подібними діями мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО навмисно посилює напруженість, аби продемонструвати себе «захисником немусульманського населення Криму». «Попри таке рішення міськради, Меджліс кримськотатарського народу спільно з Духовним управлінням мусульман Криму продовжить акцію «Від кожного мусульманина - по каменю», - наголосив Р.ЧУБАРОВ. - Уже зараз зібрано більш як 64 тис. каменів для будівництва майбутньої мечеті, а через тиждень, їх уже буде не менш як 100 тисяч».

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

Сьогодні міськрада ухвалила «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення ряду установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі по вулиці Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, відмінила рішення про виділення ділянки землі під мечеть по вулиці Лугова, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). При цьому міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі по вулиці Луговій, 6 для будівництва мечеті.