Олігархічна економіка України є прямим наслідком комуністичного режиму - Тягнибок

Про це на Полтавщині заявив лідер Всеукраїнського об’єднання „Свобода” Олег Тягнибок. На його думку, така структура не є ефективною і має бути змінена.

„Країна, в якій більшість підприємств належить декільком людям, апріорі не може успішно розвиватися. А коли ці люди прямо чи опосередковано впливають на владу, або навіть самі є владою – це призводить до величезних втрат для держави і до зубожіння населення. Коли вони самі собі призначають податкові пільги, встановлюють занижені тарифи на електроенергію та газ для своїх підприємств, за все це повинні платити звичайні люди”, - зазначив Тягнибок.

Він підкреслив, що підґрунтя для появи олігархів заклала комуністична система, що панувала в Україні понад 70 років.

„Всі корупційні схеми, які на сьогодні існують в Україні, походять ще від радянських часів, від неефективної планової економіки, за якої нехтувалися інтереси простих людей на користь кількох десятків партійних бонз. Після розпаду СРСР саме ці партійні та КГБ-істські схеми дали змогу зграї шахраїв за безцінь скуповувати найбільш ласі підприємства і за короткий час підм’яти під себе всю економіку країни”, - вважає лідер ВО „Свободи”.

На його думку, основний акцент у подальшому розвитку української економіки має бути зроблено на середній клас.

„В усіх розвинутих країнах світу саме середній клас є рушійною силою економіки. Саме для нього держава створює найсприятливіші умови для розвитку, в той час як в Україні закони, які приймалися на догоду олігархам, душили середній клас в зародку. Це призвело до того, що в нас, за критеріями ООН, 85% населення сьогодні живуть за межею бідності. І це в країні, яка знаходиться в самому центрі Європи, володіє багатющими природними ресурсами і величезним економічним потенціалом”, - наголосив Олег Тягнибок.

Він відзначив, що подальше існування моделі економіки, коли доступ до національного багатства має обмежена група людей, призведе до повного занепаду держави.

„Олігархи не зацікавлені ні в соціальному і економічному розвитку країни, ні в покращенні життя простих українців. Навіщо їм інвестувати в розвиток економіки, якщо вони й так отримують ніким не контрольовані надприбутки? Очевидно, така модель економіки є тупиковою і має бути якнайшвидше змінена”, - вважає лідер ВО „Свобода”.