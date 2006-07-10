Як Янукович відсвяткував день народження

Учора лідер Партії регіонів Віктор Янукович відзначив свій 56-ий день народження. З чуток, торжество проходило на дачі Віктора Федоровича, розташованій на побережжі Азовського моря в селищі Урзуф. Це один з кращих на побережжі курортів з чистими піщаними пляжами. Свято політик відзначав в колі сім`ї і близьких людей. Нардеп Пеклушенко з друзями подарували лідеру партії ікону: "Віктор Федорович просто світився від щастя". Сину Янукович-старший замовив на найближче майбутнє сім`ю і внуків.

Газета "Сьогодні"