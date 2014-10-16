Порошенко прибув до Мілана і зустрівся з діаспорою (фото)

Президент Петро Порошенко прибув у Мілан на саміт ASEM. Після прибуття глава держави зустрівся з українською діаспорою.

Після прибуття президент провів зустріч з представниками української діаспори в Мілані. Про це він повідомив у "Твіттері". Вже в Мілані. В рамках мого робочого візиту до Італії запланована низка зустрічей. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014 "Вдячний українським представникам діаспори за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні!", - написав президент. Читайте такожПорошенко покладає великі сподівання на переговори із Путіним у Мілані Вдячний українським діаспорянам за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні! pic.twitter.com/eNPwkRb4Or — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014



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