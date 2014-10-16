Порошенко прибув до Мілана і зустрівся з діаспорою (фото)
18:53, 16 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко прибув у Мілан на саміт ASEM. Після прибуття глава держави зустрівся з українською діаспорою.
Порошенко прибув на саміт в Мілан / фото "Твіттер" адміністрації президента
Після прибуття президент провів зустріч з представниками української діаспори в Мілані. Про це він повідомив у "Твіттері".
Вже в Мілані. В рамках мого робочого візиту до Італії запланована низка зустрічей.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014
"Вдячний українським представникам діаспори за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні!", - написав президент.
фото твіттер порошенка
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Вдячний українським діаспорянам за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні! pic.twitter.com/eNPwkRb4Or
— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014
фото "Твиттер" адміністрації президента
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