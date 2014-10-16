Порошенко прибув до Мілана і зустрівся з діаспорою (фото)

18:53, 16 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко прибув у Мілан на саміт ASEM. Після прибуття глава держави зустрівся з українською діаспорою.

Порошенко прибув на саміт в Мілан / фото

Після прибуття президент провів зустріч з представниками української діаспори в Мілані. Про це він повідомив у "Твіттері".

"Вдячний українським представникам діаспори за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні!", - написав президент.

фото твиттер порошенка

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