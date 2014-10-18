Японія надасть Україні $7 млн. допомоги

Про це по завершенню зустрічі з президентом Петром Порошенком заявив прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє сайт глави Української держави.

Президент охарактеризував зустріч з японським прем`єром як ”дуже продуктивну”.

”Ми погодили наші подальші кроки у цьому році та на наступний рік”, - повідомив Порошенко.

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Сіндзо Абе наголосив на повазі Японії до територіальної цілісності та суверенітету України. Він підкреслив, що це важливе питання для всієї міжнародної спільноти, включаючи Захід та Азію.

Також він зазначив, що у зв`язку з руйнацією інфраструктури і втратою індустріального виробництва, наступного тижня Японія готова надати Україні 6 млн дол на відновлення інфраструктури та 1 млн дол на медичну допомогу для постраждалих жителів Донбасу.

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