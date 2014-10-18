Робота усіх КПП на кордоні з Росією відновиться найближчим часом - Порошенко
22:25, 18 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко прогнозує, що найближчим часом розпочнеться відновлення роботи пропускних пунктів на українсько-російському кордоні.
REUTERS
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам у суботу ввечері.
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"Ми домовилися, і це ще один підсумок Мілана, що в нас найближчим часом відбудеться в повному обсязі робота українських прикордонників... Мова йде про те, що ми відновлюємо діяльність всіх пунктів, і зараз починаємо роботу на одному пункті в повному обсязі. У нас в понеділок чи вівторок має відбутися зустріч керівників прикордонних відомств України і Росії", - сказав Порошенко.
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