Робота усіх КПП на кордоні з Росією відновиться найближчим часом - Порошенко

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам у суботу ввечері.

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"Ми домовилися, і це ще один підсумок Мілана, що в нас найближчим часом відбудеться в повному обсязі робота українських прикордонників... Мова йде про те, що ми відновлюємо діяльність всіх пунктів, і зараз починаємо роботу на одному пункті в повному обсязі. У нас в понеділок чи вівторок має відбутися зустріч керівників прикордонних відомств України і Росії", - сказав Порошенко.