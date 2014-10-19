Порошенко підписав Закон про посилення відповідальності за порушення виборчих прав

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цим законом № 1703-VII, зокрема, посилено кримінальну відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.

Так, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, караються штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на той самий строк.

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Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за будь-які дії, пов’язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, караються обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів, робіт, послуг карається обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Закон посилює кримінальні санкції за вчинення злочинів щодо порушення виборчих прав громадян. Так, за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб`єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, збільшено строк позбавлення волі з 2 до 3 років. Такий злочин класифікуватиметься як злочин середньої тяжкості.

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За відповідні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням свого службового становища, передбачається, зокрема, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, внаслідок чого такий злочин класифікуватиметься як тяжкий.

Також до тяжких злочинів тепер віднесено, зокрема, незаконну вимогу або вказівку службової особи з метою вплинути на рішення виборчої комісії (позбавлення волі на строк від 5 до 10 років), підробку виборчих документів (від 3 до 7 років), викрадення або приховування виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про підрахунок голосів виборців (від 5 до 7 років).

Законом також установлюється кримінальна відповідальність за отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права його отримувати (штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років).

Передбачається, що закон сприятиме забезпеченню захисту виборчих прав громадян, посиленню відповідальності за їх порушення, наближенню законодавства України до законодавства ЄС.