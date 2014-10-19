Яценюк готовий співпрацювати з новим міністром оборони

Про це голова уряду заявив в ефірі одного з телеканалів у неділю.

«Міністр оборони – сильний, правильний, я буду йому допомагати», – наголосив Яценюк.

Він додав, що знає Полторака давно і поважає за те, що саме Полторак фактично «з нуля» створив Національну гвардію України.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що підписав рапорт Валерія Гелетея про відставку з посади міністра оборони.

14 жовтня Верховна Рада призначила Полторака міністром оборони України.