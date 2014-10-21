Ряд кандидатів-мажоритарників підписали меморандум про співпрацю
Ряд незалежних кандидатів у народні депутати - мажоритарників підписали меморандум для забезпечення проведення чесних виборів та співпраці у разі обрання до Верховної Ради з метою спільної реалізації політичних, економічних, соціальних і гуманітарних реформ в Україні.
Підписи під відповідним документом сьогодні на прес-конференції в УНІАН поставили кандидати в народні депутати Андрій Хома (215-й округ), Дмитро Павличенко (223-й округ), Олександр Квашнін (175-й округ), Кирило Сергеєв (215-й округ) та Віктор Очкур (216-й округ).
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Підписанти зобов’язуються неухильно дотримуватися Конституції України на всіх етапах виборчого процесу, вести чесну, відкриту боротьбу і не вдаватися до протиправних дій щодо конкурентів, виявляти та припиняти порушення виборчого законодавства, а в разі обрання депутатами докладати спільно всіх зусиль для ухвалення демократичних законів, які спрямовані на відродження та розвиток держави, йдеться у меморандумі.
Коментуючи необхідність підписання меморандуму, Хома заявив, що такі дії з боку незалежних кандидатів датуть змогу одразу після обрання спільно діяти.
За словами Хоми, укладений документ є відкритим для приєднання інших незалежних кандидатів. "Ми не боїмося ОПГ (організованих партійних груп), які сьогодні засипають грошима виборців. Ми хочемо довести, що не боїмося системи і готові створити нормальні умови в країні. Ми запрошуємо всіх незалежних кандидатів, які не мають партійних ресурсів, приєднуватися... Ми проти олігархів, і ми мусимо усунути олігархію від керування країною", - сказав Хома.
У свою чергу, Сергеєв зазначив, що "ці вибори є екзаменом і для людей, і для влади". "Диктатора зняли, а система не змінилася. Політики змінюватися не хочуть. Але нехай згадують досвід Януковича і що Майдан організувався сам і пішов шляхом, який обрав сам", - зазначив Сергеєв.