У Харкові порушено кримінальну справу за підкуп виборців

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Харкова Олександра Бударного. За даними прокурора, з заявою про злочин в прокуратуру звернувся представник одного з кандидатів у народні депутати.

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"Чоловік заявив, що 20 і 21 вересня в приміщенні однієї з шкіл району невідомі особи роздавали харків'янам продуктові набори. До них також додавалася передвиборна листівка одного із кандидатів в депутати Верховної Ради", - зазначив прокурор.

Виробництво внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу ("перешкоджання здійсненню виборчого права"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 5 років або позбавлення волі на термін від 2 до 4 років. В даний час триває досудове розслідування.

Нагадаємо, позачергові вибори у Верховну Радупризначені на 26 жовтня.