Ющенку радять визнати кінець політичної кар’єри, бо не тягне...

«Головна проблема, яка викликає напругу в НС-НУ, це майбутні президентські вибори», - заявив в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН директор центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський.

На думку політолога, «що б там не було, Тимошенко братиме участь в президентських виборах, а Ющенко не переобереться. Я думаю, що і Балога і кампанія все це чудово розуміють, але просто їм «зручно». Вони головні, і стільки часу, скільки це продовжуватиметься, вони будуть головні, вирішуватимуть питання, хто буде губернатором, начальником міліції. Балога все розуміє і дурить бідного Віктора Андрійовича».

«Президент має готувати наступника, - вважає експерт, - Якщо він переконаний, що Тимошенко для країни небезпечна, тобто інші люди: Гріценко, Яценюк, як комусь здається. Мені здається, що Гріценко краще, виглядає незалежно. Вся кризова ситуація крутиться навколо невизнання Ющенком факту кінця його політичної кар`єри. Ось би йому узяти приклад з свого недавнього візаві. Путін легко міг залишитися, народ би його підтримав, а західних лідерів він цілком влаштовує. Ну, зрозумій, хлопець, не тягнеш ти на наступний термін, і з цієї миті заспокоїлася б ситуація».

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