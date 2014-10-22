Майже 50% виборців не знають кандидатів свого мажоритарного округу – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 18 жовтня 2014 року.

Директор фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна зазначила, що на запитання: «Чи знаєте Ви кандидатів у народні депутати по Вашому виборчому округу?» 47,2% опитаних відповіли, що не знають нікого, а всіх знають лише 5,4% респондентів, багатьох знають - 12,1%, кількох основних - 23,3%.

За її словами, у жовтні 2012 року, тобто на минулих парламентських виборах, коли Україна повернулася до змішаної системи виборів, не знали на той час жодного кандидата у своїх округах лише 36,3% опитаних.

Бекшкіна також повідомила, що, згідно з даними опитування, 15,9% респондентів остаточно вирішили, за якого кандидата у своєму окрузі голосуватимуть, ще 18,3% опитаних зауважили, що вирішили, але не остаточно. Взагалі не визначились - 54,8%.

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«Тобто, як будуть голосувати на мажоритарних округах - ситуація дуже не визначена», - констатувала Бекешкіна.

За її словами, багато виборців проголосує за кандидата, який висунутий тією ж партією, за яку вони проголосують за партійними списками.

Крім того, Бекешкіна зазначила, що на запитання про те, чим має займатися депутат- мажоритарник, виборці відповідали, що «він має вирішувати питання нашого округу (55% опитаних), і лише 18% вважають, що він має займатися законотворчою діяльністю».

«Тобто, люди обирають того, хто буде обслуговувати їхній округ. А хто має такі можливості? Очевидно, що та людина, яка має, перш за все, фінансові можливості, тому за таких кандидатів голосуватимуть не тільки тому, що підкуп прямий є, а тому що виборці бачать, що з цього депутата щось можна взяти, щось він може зробити на окрузі», - сказала вона.

При цьому експерт додала, що виборці також готові голосувати «за особистість, яка подобається. У 2012 році голосували лише 15%, а зараз треба подобатись - 33%».

Бекешкіна підкреслила, що опитування показало зростання негативного ставлення до підкупу виборців.

«Якщо у 2012 році перед виборами 5,5% позитивно до цього ставилися і готові були проголосувати за цього кандидата, то зараз їх 4%, але зменшилося нейтральне ставлення - в 2012 році - 32%, а зараз - 21%, а різко негативно до підкупу ставилося у жовтні 2012 - 53%, а зараз – 63%», - зауважила Бекешкіна.

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«Можна сказати, що з гречкою покінчено, гречки стало набагато менше», - додала вона, зазначивши, що якщо у жовтні 2012 року продуктові пайки отримали 9,5% опитаних виборців, то в жовтні 2014 року - 3,4%.

Крім того, за словами Бекешкіної, дослідження показало, що нині «небагато людей, які готові голосувати за гроші». Відповідно до результатів опитування, готові голосувати за гроші 21% респондентів (у жовтні 2012 таких було 31,8%).

Вона наголосила, що знайдені «більш вишукані способи для того, щоб підкуповувати виборців, і вони робляться в непрямій формі». За її словами, нерідко в округах кандидати вдаються до політичних маніпуляцій, тобто, в округах є випадки, коли кандидати-самовисуванці прикриваються нібито підтримкою партій, зокрема, партією «Блок Петра Порошенка» чи «Народний фронт».

Опитування проводилося у 110 населених пунктах у всіх областях, крім Криму. Загалом опитано 2 тис. 25 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.